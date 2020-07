Quarta-feira (22) será de Sol com algumas nuvens e máxima de 28°C em Ubiratã

A quarta-feira (22) será com predomínio do sol, apenas com pouca variação de nuvens mas, não deve chover em Ubiratã e região . A mínima fica em 14°C e a máxima atinge 28°C no período da tarde.



A umidade relativa do ar varia entre 37% e 65%. Apesar da grande concentração de nuvens na região.



Desde o início da semana esse clima mais quente predomina no estado, mas uma frente fria se aproxima do Paraná e deve derrubar as temperaturas no fim de semana.



Por enquanto seguimos a tendência dos últimos dias. As temperaturas estão mais elevadas a noroeste e mais baixas no sul e região dos Campos Gerais.