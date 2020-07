Ubiratã receberá caminhão pipa do Governo do Estado

O município de Ubiratã deverá receber nos próximos dias um novo caminhão pipa através de convênio firmando com o Instituto Água e Terra, do Governo do Paraná. O veículo no valor de R$ 207.575,00 foi uma conquista intermediada pelo deputado estadual Tiago Amaral que tem trabalhado em Curitiba sempre contribuindo com o município de Ubiratã e do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

O novo e moderno caminhão pipa será de grande importância para atender as demandas de serviços no município.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, agradeceu mais uma vez a parceria com o deputado Tiago e com o Governo do Estado, através do secretário Márcio Nunes, que resultou em benefícios para população de Ubiratã.