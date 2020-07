Eleições seguras: fake news estão na mira do TRE-PR

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lançou nesta quarta-feira (22) uma central de informações para combater as fake news ligadas ao processo eleitoral e também às campanhas.

Durante a coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (22), que marcou o lançamento do portal chamado de Gralha Confere, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE), Desembargador Tito Campos de Paula explicou que essa Central de informações vai utilizar os bancos de dados da Justiça Eleitoral e dos porta-vozes internos para tirar dúvidas da população sobre eleições e segurança do voto.

A Central Gralha Confere vai disponibilizar o número de WhatsApp (41) 9 8700-5100 para a população enviar dúvidas sobre notícias e não serão checadas informações sobre candidatos e partidos políticos.

Na coletiva também foram tratados assuntos referentes aos preparativos para as Eleições 2020, inclusive as mudanças nas datas. O diretor-geral do TRE-PR, Valcir Mombach, afirma que com o adiamento das eleições, a Justiça terá mais tempo para se preparar.

O Congresso aprovou o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para o dia 15 de novembro. A data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro.

Clique aqui e confira o calendário completo das Eleições 2020.

Na ocasião o Desembargador Vitor Roberto Silva comentou que o TRE-PR está preparado para uma eleição segura e dentro da normalidade.

Foi anunciado também um outro projeto em parcerias com as universidades para aumentar o número de mesários voluntários. A iniciativa chamada de “Universidade Amiga da Justiça Federal” prevê o oferecimento de, no mínimo, 30 e 60 horas extracurriculares aos estudantes que trabalharem no primeiro ou nos dois turnos das eleições, respectivamente.

Podem aderir ao projeto todas as instituições de ensino superior do Estado, que vão receber o Selo Universidade Amiga da Justiça Eleitoral.

Repórter Grasiani Jacomini