MORADORES DE RUA MORREM DEPOIS DE COMEREM MARMITA ENVENENADA

Além dos dois adultos, duas crianças estão internadas. Um cachorro também morreu.

Dois moradores de rua morreram depois de comerem marmitas envenenadas. O caso ocorreu em Itapevi e foi divulgado pelo prefeito, Igor Soares. Além deles, duas crianças – que não moram na rua – estão internadas. Um cachorro que também consumiu o alimento morreu.

“Estou indignado com alguns seres que se chamam de `humanos`! Recebi logo cedo a informação que foram distribuídas marmitas com comida contaminada em Itapevi”, declarou Igor Soares em seu perfil oficial do Facebook.

Igor ainda disse que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. “No que for preciso a Prefeitura contribuirá com a Polícia Civil nas investigações para que os criminosos sejam localizados e punidos”, encerrou.