Secretaria de Saúde divulga 18º Boletim Epidemiológico com informações sobre o Coronavírus em Ubiratã

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (22), o 18º Boletim Epidemiológico oficial com informações sobre o Coronavírus – COVID-19 no município de Ubiratã.

De acordo com a Secretaria de Saúde, periodicamente será divulgado as informações oficiais sobre as doenças.

O boletim traz as seguintes informações:

CORONAVÍRUS

– 66 Pessoas monitoradas por sintomas respiratórios;

– 181 Pessoas monitoradas sem sintomas respiratórios;

– 386 Casos descartados laboratorialmente de COVID-19 em Ubiratã;

– 32 Casos em investigação de COVID-19 em Ubiratã;

– 33 Casos confirmados de COVID-19 em Ubiratã

-22 Casos recuperados em Ubiratã;

– 0 Óbito por COVID-19 em Ubiratã.

Fonte: Boletim Vigilância Epidemiológico, Dados de 22/07/2020 às 14:30 Hrs

CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA BAIXAR O 18º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – 22-07-2020

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/230720081510_18ordm_boletim_epidemiologico_pdf.pdf