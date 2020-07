Ubiratã confirma mais 1 caso de COVID-19 nesta quinta-feira, 23



A Secretaria de Saúde confirmou mais 1 caso de COVID-19 em Ubiratã totalizando 34 casos confirmados até o momento no município, sendo que deste total:12 pessoas estão se recuperando e 22 já estão recuperadas do Covid19.



O paciente confirmado hoje é contato de um caso já confirmado ontem e se encontra isolado no domicílio.

O paciente que estava na UTI, está evoluindo bem e foi transferido para enfermaria do hospital Santa Casa de Campo Mourão, apenas para controle e monitoramento antes da alta.

Hoje temos 3 Pacientes suspeitos internados nos hospitais em Ubiratã.



Até o momento tivemos 6 crianças, 3 adolescente, 22 adultos e 3 idosos contaminados.

A prefeitura orienta, mas dependemos da consciência de cada um. Os casos dessa semana demonstram a importância do distânciamento, pois na maior parte das vezes, quando alguém da família pega, devido a proximidade do contato, passa para outras pessoas da casa.



Se usarmos máscara, lavarmos as mãos com frequência, evitar qualquer tipo de aglomeração e mantermos o distanciamento, podemos evitar de acelerar a disseminação do vírus.

Cuide de sua saúde, alimente-se bem, beba muita água.

Só saia de casa se for extremamente necessário.