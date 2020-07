Visando troca de experiências secretários visitam obras do Consórcio Piquiri em Cafelândia

O município de Ubiratã é um dos próximos na fila de contemplados a receber as obras de pavimentação em TST – Tratamento Superficial Triplo, também conhecida como “lama asfáltica”, em estradas rurais que já possuem calçamento com pedras poliédricas, através do Consórcio Intermunicipal Piquiri que tem como parceira a Itaipu Binacional. Por esse motivo, os secretários municipais Antonio Hideraldo Magron (Desenvolvimento Econômico), que também é o operador financeiro do Consórcio, o secretário Reginaldo Retamero (Obras) e o secretário Nilson Messa (Serviços Rurais), estiveram essa semana no município de Cafelândia, visitando o local que está recebendo a pavimentação asfáltica. A troca de experiências entre os municípios nesse momento em que se inicia os trabalhos do Consórcio é de fundamental importância.

Os ubiratanenses foram recebidos em Cafelândia pelo vice-prefeito, Lorenço Pierdoná, pelo secretário Carlos e pelo engenheiro Fábio.

Cabe ressaltar que em breve o município de Ubiratã será contemplado, num primeiro momento com 4 quilômetros de recape sobre pedras poliédricas, que serão feitos em três diferentes trechos de estradas rurais.

Ubiratã integra o Consórcio Intermunicipal Piquiri que é formado por 11 municípios (Anahy, Braganey, Cafelândia, Corbélia, Formosa do Oeste, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, Nova Aurora, Tupãssi).

Nessa parceria com a Itaipu Binacional há contra partida dos municípios participantes onde o consórcio investe no fornecimento dos equipamentos e os municípios na aquisição do material empregado na obra. Cabe aos municípios também o pagamento da mão de obra.

O total dos investimentos ultrapassa a casa dos 5 milhões de reais .

O prefeito de Anahy Carlos Antônio Reis é o presidente do Consórcio Intermunicipal Piquiri. O Prefeito de Ubiratã Haroldo Fernandes Duarte – Baco é o atual vice-presidente e também responsável pelos pagamentos (tesouraria), onde o secretário de Desenvolvimento Antonio Magron é o operador financeiro.