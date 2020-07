IPTU 2020: prazo para pagamento com 10% de desconto termina no dia 30 de julho (quinta-feira)

Os contribuintes de Ubiratã devem ficar atentos com o prazo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas agregadas, referente ao exercício 2020. O pagamento à vista e em cota única, com 10% de desconto, termina no próximo dia 30 de julho (quinta-feira). Aproveite!