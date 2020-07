Lions Clube recebe ajuda internacional e repassa para famílias atingidas pelo Ciclone em Ubiratã

Após a constatação da situação de emergência ocorrida em Ubiratã devido ao “ciclone bomba” que atingiu alguns bairros da cidade no último dia 30 de junho, o Lions Clube de Ubiratã, solicitou subsídios emergencial à Fundação Internacional de Lions Clube (LCIF), associação que no mundo é conhecida pelos serviços prestados em grandes catástrofes. O órgão enviou 10 mil dólares (R$ 54.621,27) e nesta quinta-feira (23), os associados do Lions Clube Ubiratã fizeram a entrega dos produtos adquiridos com o subsidio emergencial as famílias que foram afetadas pelo ciclone que recentemente assolou o município.

Na oportunidade, além dos associados, estiveram presentes o assessor Distrital Alerta Lions, Waldir Wessler e sua esposa Albertina, representando o Governador Distrital João Jorceli, a presidente do Lions Clube Ubiratã, Inês Bento, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte e esposa Makie e também os colaboradores da Secretaria da Assistência Social. Após os agradecimentos, os associados do Lions dividiram-se em 3 equipes e foram fazer as entregas nas casas das famílias cadastradas pelo CRAS. Foram adquiridos e entregues 165 cestas básicas, 165 kits de higiene e limpeza, 35 colchões casal, 20 colchões solteiro, 10 colchões berço, 180 latas leite em pó, 150 mantas, 100 toalhas de banho, 50 kits para crianças de 0 a 3 anos com roupas e fraldas descartáveis (1.400 fraldas) e 600 fraldas descartáveis adulto para o Lar dos Velhinhos.