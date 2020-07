Morador de Corbélia morre no Hospital Universitário com o novo coronavírus

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) confirmou na manhã desta sexta-feira (24) a morte de idoso de 80 anos, morador de Corbélia, com exame positivo para Sars-Cov-2.

O paciente estava internado desde o dia 18 de julho na unidade hospitalar, e evoluiu a óbito hoje. O exame que confirma a doença foi entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

De acordo com o Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), até quinta-feira (23) o município de Corbélia já havia registrado 123 casos positivos da doença, sendo que 40 já se recuperaram. Além disso, até ontem, a cidade havia registrado um óbito em decorrência do vírus.

Fonte: Catve