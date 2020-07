Prefeito, vereador, secretário e fiscais de São João são multados em R$ 35 mil por descumprirem medidas sanitárias, diz MP-PR

O prefeito de São João, no sudoeste do Paraná, Altair José Gasparetto (PSDB), um vereador, um secretário e dois fiscais do município, além de outras três pessoas, foram multados pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) após descumprirem medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

Conforme o MP-PR, o valor total das multas é de cerca de R$ 35 mil e foi estipulado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado por eles. A medida foi adotada após os oito envolvidos participarem de aglomeração, sem usar máscaras e álcool em gel.

No encontro, eles consumiram bebidas alcoólicas em um posto de combustível, local onde está proibido o consumo presencial por causa da pandemia. A decisão foi divulgada na última terça-feira (21).

Segundo o Ministério Público ainda, os responsáveis se comprometeram a não descumprir novamente as medidas sanitárias, sob pena de nova multa de R$ 15 mil.

O valor recebido com o TAC será destinado ao Fundo Municipal da Saúde de São João.

O MP-PR não divulgou o nome dos envolvidos, e a Prefeitura de São João informou que não se manifestará a respeito.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até terça-feira, São João havia registrado 12 casos confirmados do novo coronavírus e uma morte pela Covid-19.

Conforme a promotoria de Justiça de São João, a população tem denunciado atos de desrespeito às medidas sanitárias de contenção da pandemia do novo coronavírus.

Fonte: G1