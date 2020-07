Ubiratã confirma mais 4 casos de COVID-19 neste sábado, 25 de julho de 2020



A Secretaria de Saúde confirmou mais 4 casos de COVID-19 em Ubiratã totalizando 38 casos confirmados até o momento em Ubiratã, sendo que deste total:16 pessoas estão se recuperando e 22 já recuperadas do Covid19.



Os pacientes confirmados hoje foram isolados no domicílio e se encontram estáveis. Já foram tomadas as medidas para o bloqueio da transmissão. Dos pacientes positivos de hoje temos 1 que é contato familiar de positivo da semana passada, 2 casos são contatos domiciliares, e estiveram na casa de amigos em Cascavel que também testaram positivo, e o último trata de uma criança de 5 anos.



Por isso reforçamos a orientação de manter as crianças em casa, pois elas tem maior dificuldade em manter os cuidados de prevenção. Orientamos ainda que evitem aglomeração, mesmo em ambiente familiar precisamos cuidar e proteger principalmente nossos idosos. Usem máscara e mantenham distânciamento.



Também temos hoje 4 pessoas com suspeita e 3 pessoas confirmada com COVID 19, internados nos hospitais em Ubiratã. Temos ainda 1 paciente suspeito que foi transferido para a UTI de Cascavel.



Até o momento tivemos 7 crianças, 3 adolescente, 25 adultos, 3 idosos contaminados.

A prefeitura orienta, mas dependemos da consciência de cada um. Se usarmos máscara, lavarmos as mãos com frequência, evitar qualquer tipo de aglomeração e mantermos o distanciamento, podemos evitar de acelerar a disseminação do vírus.

Cuide de sua saúde, alimente-se bem, beba muita água.

Só saia de casa se for extremamente necessário.