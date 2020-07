Paciente de 94 anos se recupera da Covid-19 e recebe alta em Foz

Internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, desde 14 de julho, com pneumonia causada por covid-19 e histórico de cardiopatia, entre outras comorbidades, dona Leonor Zurppardo, de 94 anos, deixou nesta segunda-feira (27) a unidade hospitalar. Balões de bem-vinda e muita alegria e emoção marcaram a saída dela do hospital. Durante a internação, apesar da gravidade do caso, o quadro de saúde da idosa evoluiu bem, demonstrando uma grande vontade da paciente de vencer a batalha contra a doença.

Na porta do hospital, a única filha, dona Eleonora, aguardava a mãe ansiosa, acompanhada de alguns amigos. “Obrigada por tudo que fizeram pela por ela, que Deus continue abençoando vocês para salvarem outras vidas”. Um forte e demorado abraço retratou a saudade e emoção de ambas.

“Durante essas quase duas semanas de internação, o que me deu paz foi ver minha mamãe por chamada de vídeo feita diariamente pelos médicos”, disse Eleonora. A visita humanizada adotada pelo HMCC ajuda pacientes lúcidos e familiares a conversar e se verem durante a internação. “Mamãe queria ver tudo. Fizemos até um tour pela casa e colocamos nossa cachorrinha na última videoconferência”, disse a filha.

O diretor técnico, Rodrigo Romanini, considerou uma grande vitória essa recuperação. “Pela gravidade e intensidade com que ataca o organismo de pacientes longevos, essa alta significou muito para toda equipe. Essa vitória foi, sem sombra de dúvida, fruto da dedicação da brilhante e incansável equipe assistencial do HMCC”, reforçou.

Desde o início da pandemia, 91 pacientes diagnosticados com Covid-19 foram internados na Unidade de Tratamento do Hospital Costa Cavalcanti. Até o momento, 54 receberam alta e 24 permanecem internados.