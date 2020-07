Garoto Propaganda do Dia dos Pais: Thammy Miranda recebe ataques e Natura se posiciona

Após anunciar parceria em campanha de Dia dos Pais com a fabricante de cosméticos Natura, Thammy Miranda tem sido alvo de transfobia e elogio nas redes sociais.

Parte dos internautas se mostra contra a marca, e faz ataques após Thammy, que é trans, publicar um vídeo com seu filho e dizer o que é ser pai. “Ser pai é isso! Estar presente é o melhor presente! @naturabroficial“. Na noite desta segunda-feira, a hashtag #NaturaNão está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

“A Natura perdeu um cliente”, disse um internauta. Por outro lado, apoiadores da marca e de Thammy passaram a publicar mensagens positivas. “É tão bom ver um pai presente na vida de seu filho”, escreveu outro.

A empresa também divulgou no Youtube um vídeo oficial de Dia dos Pais, que mostra diferentes pais em momentos com seus filhos.

Procurada por EXAME, a Natura informou que “A Natura acredita na diversidade. Esse valor está expresso em nossas crenças há mais de vinte anos, estando sempre presente em nossas campanhas publicitárias e projetos patrocinados. A campanha de Dia dos Pais mergulha na rotina desafiadora que todos estão vivendo durante a quarentena e mostra como esse intenso convívio pode fortalecer a relação entre pais e filhos, mostrando que a presença paterna é o maior presente. É um convite para ampliar as representações do homem contemporâneo a viver sua masculinidade de forma mais aberta e leve. A Natura celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações.”

Babu Santana, Henrique Fogaça, Rafael Zulu, Rafael Cunha, Fernando Ferraz, Bruno Guedes, Dário Costa, Rodrigo Capita, Família Quilombo, Lucas Silveira, Receitas de Pai, Léo Feck e Leonardo Filomeno também são influenciadores parceiros em comemoração ao Dia dos Pais.