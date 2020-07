Identificado motorista que morreu no grave acidente de ontem na BR 369 em Ubiratã

Foi divulgada a identidade do Motorista que acabou perdendo a vida no trágico acidente registrado no fim da tarde desta segunda-feira (27), trata-se Ederson Emílio Hoffmann, 41 anos.

O acidente ocorreu na rodovia BR-369 entre Juranda e Ubiratã, envolvendo uma carreta bitrem com placas de Erechim (RS), carregada com milho e uma carreta baú, de Medianeira (PR), com uma carga de potes de sorvetes vazios.

O bitrem, que era conduzido por Hoffmann, seguia no sentido Juranda /Ubiratã enquanto a outra carreta trafegava na pista contrária. Segundo informações, a batida teria ocorrido durante uma ultrapassagem.

O caminhão de Hoffmann saiu da pista batendo violentamente contra uma árvore de grande porte à margem da rodovia, que foi arrancada pela raiz com a força do impacto. A carreta teve a cabine completamente destruída.

A carga de milho ficou espalhada na pista. Já a carreta baú ficou tombada. Hoffmann ficou preso às ferragens e morreu no local.

Segundo informações, ele tinha saído do distrito de Rio Verde, cerca de três quilômetros do local do acidente e tinha como destino o estado do Rio Grande do Sul. A vítima era natural de Clevelândia e morava atualmente em Toledo.

Após o acidente, a pista ficou interditada por quase duas horas. Os envolvidos na ocorrência foram atendidos por equipes da Viapar, Samu e Corpo de Bombeiros. O motorista da carreta baú sofreu apenas ferimentos leves, sendo encaminhado ao hospital de Ubiratã. Sua identidade não foi divulgada.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente e auxiliou na ocorrência. O corpo de Hoffmann foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Ainda no fim da tarde de ontem, a empresa que Hoffmann trabalhava, a “Transvidal” divulgou uma nota de pesar:

“O Grupo Transvidal manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do profissional Ederson Emilio Hoffmann, conhecido carinhosamente pelos amigos como Buda. Com 41 anos de idade, era natural de Clevelândia e morava atualmente em Toledo-PR.

Buda era caminhoneiro e atuava na empresa desde dezembro de 2018. Neste momento de dor, direção e colegas do Grupo Transvidal se solidarizam com os familiares e amigos, prestando as condolências e todo apoio neste momento de muita dor”, dizia a nota.

Fonte: Walter Pereira