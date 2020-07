PM salva jovem que tentava suicídio na BR 369

Equipes da Polícia Militar de Corbélia foram acionados por volta das 22h30, desta segunda-feira (27), com a informação de que uma jovem estaria sentada na trincheira no entroncamento da BR 369 com a PR573 prestes a cometer suicídio.

Prontamente a equipe acionou socorristas do SAMU e a equipe da Defesa Civil para apoio.

No local, a jovem estava sentada na mureta de proteção e segundo ela iria pular na frente de um caminhão que estivesse passando na rodovia.

O local em que ela estava tem uma altura considerável de mais de 5 metros.

Após algum tempo conversando e aconselhando a jovem, o PM Soares conseguiu agarrá-la e puxando para fora da área de risco e preservando a sua vida.

Ela foi atendida e encaminhada ao PAM para atendimento sem nenhum ferimento.

Um excelente trabalho prestado por todos, o qual resultou no salvamento de uma vida em risco.

Fonte: Portal Corbélia.