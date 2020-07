VARAL SOLIDÁRIO ITINERANTE ACONTECENDO EM BAIRROS DE UBIRATÃ

Com o intuito de atender as famílias o mais próximo possível de sua comunidade é que a Secretaria da Assistência Social e parceria com o Provopar vêm realizando o Varal Solidário Itinerante.

Já aconteceu em dois dias no Distrito de Yolanda, também uma semana inteira na região da Vila Recife. Na semana passada aconteceu também no Conjunto Boa Vista.Esta semana está acontecendo no SOS para a região do Josefina a semana toda, e nesta terça-feira (28) também está acontecendo no CMEI Arte de Crescer para a região da Vila Esperança.

Está sendo programado um Varal Solidário também para a região da São Joaquim. “Graças à solidariedade de nossos munícipes e também de toda a região é que esta ação está sendo possível”, declara a secretária de Assistência Social, que também agradece as equipes da Secretaria por estarem atendendo as nossas famílias.

O Varal retornará na região da Vila Recife, na quadra, toda quarta-feira para continuar atendendo as famílias da região.