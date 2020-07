Agricultor morre em acidente com trator em Roncador

Um agricultor de 45 anos de idade morreu na madrugada desta terça-feira (28), após sofrer um acidente de trator em uma propriedade rural, na cidade de Roncador. A vítima foi identificada como Celso Gmach.

De acordo com informações, a Defesa Civil do município foi acionada por volta da 1h30 da manhã para prestar atendimento ao acidente, na localidade do Rio Bonito. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o corpo caído, a cerca de 150 metros do trator, que estava parado no meio de uma mata, após bater em algumas árvores.

Familiares do agricultor relataram à polícia que ele saiu para trabalhar e não retornou para casa. Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram no local para levantar informações sobre o caso.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

