Massa de ar frio derruba temperatura na região de Ubiratã

A massa de ar frio que predomina sobre o estado continua modificando o clima em todo o Paraná. Desta vez, a quarta-feira (29) será marcada por Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Ubiratã. Noite com muitas nuvens.

Chuva deve acontecer no litoral, região dos Campos Gerais e região Metropolitana de Curitiba e região de Cascavel com a precipitação do acumulado de chuva de 0,4 mm.

Em Ubiratã a temperatura fica entre 13°C e 24°C.

Para os próximos dias, a previsão é de que o frio permaneça no sul do Brasil, porém vai perdendo a força gradativamente e não deve chover em nossa região.