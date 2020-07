Policia Militar recupera Hilux roubada em Juranda

Nesta tarde desta quarta-feira (29/07), por volta das 13h00min, a equipe policial militar do Destacamento de Moreira Sales recebeu uma informação de que em uma estrada rural, próximo ao trevo de acesso a Mariluz, trabalhadores encontraram um veículo abandonado.



A equipe deslocou ate local e logrou êxito em localizar uma caminhonete Toyota/Hillux, de cor branca. Após consulta documental, foi constatado que o veículo possuía indicativo de roubo, ocorrido no dia 13/07 no município de Juranda/PR.



O veículo se encontrava em um local de difícil acesso, trancado e sem as chaves, sendo então, necessário chamar um profissional para fazer a abertura do veículo, que após aberto foi removido ate a 114ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Goioerê para os procedimentos cabíveis.



Comunicação Social do 7ºBPM.