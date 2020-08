Ação conjunta entre PM e Polícia Civil prende cinco pessoas em Mamborê

Cinco homens foram presos na tarde desta quinta-feira por policiais do 11° Batalhão da Polícia Militar (11°BPM), em ação conjunta com policiais civis de Mamborê. Quatro deles são suspeitos de participação em um roubo ocorrido na quarta-feira (29), em Boa Esperança.

Um veículo Toyota/Corolla levado pelos criminosos foi recuperado durante a ação desta quinta-feira. Três armas de fogo também foram apreendidas.

Entre elas um revólver e uma carabina, ambos de calibre 38, e uma espingarda calibre 32. A ocorrência, que contou com diversas equipes de policiais do 11°BPM, teve início após informações sobre o veículo roubado, que estaria trafegando na área rural do município de Campina da Lagoa.

O texto é do Tá Sabendo.