Beneficiários do Programa Comida Boa têm mais uma semana para compras

Os beneficiários do Cartão Comida Boa têm o prazo até 07 de agosto para usarem o saldo remanescente dos vouchers. A partir do dia 8, os valores serão zerados.

O Cartão Comida Boa é uma ajuda emergencial, criada pelo Governo do Estado do Paraná, e veio para complementar os recursos do Governo Federal buscando garantir acesso à comida nas mesas das famílias paranaenses neste período de crise por conta da pandemia.

É importante que as famílias que foram beneficiadas fiquem atentas ao prazo final para uso do cartão.