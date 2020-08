Nova iluminação de LED está sendo implantada na Avenida Ascânio

Com o intuito de modernizar a iluminação pública de Ubiratã e com isso gerar mais eficiência e economia, a Secretaria de Serviços Urbanos vem ao longo dos últimos meses efetuando a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio (com luz amarela) pelas modernas lâmpadas de LED (luz branca). E agora, a região que está sendo beneficiada é da Avenida Ascânio Moreira de Carvalho, entre o Estádio Claudinão até a Avenida Carmem Ribeiro Pitombo. Além das lâmpadas foram trocados também os braços (suportes fixados nos postes) que antes eram curtos e agora foram colocados braços longos o que proporciona mais eficiência na iluminação. Dentro do cronograma novas vias públicas também receberão lâmpadas de LED em breve.

Além da modernização da iluminação pública, esse trecho da Avenida Ascânio Moreira de Carvalho também receberá melhorias no canteiro central, com plantio de grama e paisagismo e manutenção nos meios fios.