Ruas de Ubiratã receberam 35 mil metros quadrados de recape asfáltico nos últimos meses

Recentemente diversas ruas do perímetro urbanos de Ubiratã que estavam deterioradas receberam o recape asfáltico. De tempos em tempos é necessário efetuar o recapeamento de algumas ruas, pois elas possuem uma malha asfáltica muito antiga, sendo que algumas foram asfaltadas há mais de três décadas, e com o passar do tempo e também devido ao aumento da trafegabilidade de automóveis, o asfalto se deteriora e começa a formar buracos.

Foram recapados aproximadamente 35 mil metros quadras de ruas. Um investimento de R$ 1.026.737,21.

Confira a baixo as ruas que foram beneficiadas com o recape e com sinalização:

RUAS QUE FORAM RECAPADAS COM RECURSOS DE EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL HERMES ‘FRANGÃO’ PARCIANELO, TOTALIZANDO 23.634,51 M².

– Rua Floriano Peixoto (entre a Avenida Yolanda L. de Carvalho e Avenida João Pipino);

– Rua Santos Dumont (entre a Rua Joaquim Ferreira Lúcio e Rua Pedro de Oliveira);

– Rua Duque de Caxias (entre a Rua Joaquim Ferreira Lucio e Rua Pedro de Oliveira);

– Rua José Gomes Paulino Filho (entre a Avenida Clodoaldo de Oliveira e Avenida Nilza de Oliveira Pipino);

– Rua Nossa Senhora Aparecida (entre a Avenida Clodoaldo de Oliveira e Avenida Nilza de Oliveira Pipino);

– Rua Pedro de Oliveira (entre a Rua Duque de Caxias e Rua Floriano Peixoto).

Repasse de convênio no valor de R$ 493.100,00 com contrapartida do município de R$ 220.682,25, totalizando R$ 713.782,25.

RUAS QUE FORAM RECAPADAS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL RUBENS BUENO, TOTALIZANDO 10.851,89 M².

– Rua Floriano Peixoto (entre a Rua Joaquim Ferreira Lúcio e Avenida João Pipino);

– Rua Floriano Peixoto (entre a Rua Ernesto Novais de Souza e Rua Mato Grosso);

– Rua Floriano Peixoto (entre a Rua Paraná e Rua Bahia);

– Rua José Gomes Paulino Filho (entre a Avenida João Pipino e Rua Floriano Peixoto);

– Rua José Gomes Paulino Filho (entre a Avenida João Pipino e Rua Santos Dumont);

– Rua Santos Dumont (entre a Avenida João Pipino e cruzamento com a Rua Joaquim Ferreira Lúcio);

– Rua Joaquim Ferreira Lúcio (entre a Avenida Nilza de Oliveira Pipino e Avenida João Pipino);

– Rua Joaquim Ferreira Lúcio (entre a Avenida Clodoaldo de Oliveira e Avenida João Pipino); – – Rua Pedro de Oliveira (entre a Avenida Clodoaldo de Oliveira e Rua Duque de Caxias).

Repasse de convênio no valor de R$ R$ 245.850,00, com contrapartida do município de R$ 67.104,96, totalizando R$ 312.954,96.

Além do recape, foram feitas a sinalização vertical, horizontal e rampas de acessibilidade.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco foi a um dos locais que recebeu as melhorias e conferiu de perto a qualidade do serviço efetuado. Segundo o gestor ainda esse ano novas regiões receberão recape asfáltico como na Avenida João Medeiros e na Vila Recife.