Acidente provocado por fumaça deixa oito mortos e vários feridos, na BR 277

O grave acidente de trânsito envolvendo pelo menos 22 veículos, matou oito pessoas e deixou vários feridos, no fim da noite de domingo (2), no quilômetro 77, da BR 277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a fumaça escura proveniente de queimadas às margens da rodovia dificultou a visibilidade dos condutores, contribuindo para o acidente.

O engavetamento envolveu um caminhão, cinco motocicletas, 15 carros e uma viatura da Polícia Militar. Sete pessoas morrem na hora com a violência do impacto e mais de 20 precisaram de atendimento médico. A oitava vítima fatal morreu no Hospital Cajuru.

Uma verdadeira operação foi mobilizada para atender as vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de dez ambulâncias foram acionadas, entre equipes do Siate e da concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

O trecho ficou interditado durante toda a madrugada e só foi liberado próximo das 6h desta segunda-feira (3). Os corpos das oito vítimas fatais foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal de Curitiba.

A idade e a identificação das pessoas que perderam a vida no trágico acidente, ainda não foram divulgadas. A tragédia gerou comoção nacional e mobilizou corrente de orações pela internet.