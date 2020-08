Motorista de guincho morre após acidente envolvendo ônibus na BR 369

José Carlos dos Santos de 38 anos morreu na madrugada deste sábado (1°), após se envolver em acidente de trânsito na BR 369 no km 473, em Corbélia.

A batida envolveu um caminhão plataforma – guincho, conduzido por José Carlos, e ônibus que transportava turistas.

De acordo com informações, o guincho realizava o contorno do trevo de acesso a Nova Aurora, quando bateu com um ônibus que atravessava a rodovia sentido Cascavel.

No ônibus de turismo, haviam seis passageiros e somente um sofreu ferimentos leves.

José Carlos, natural de Lajes – Santa Catarina, morreu na hora. O IML (Instituto Médico de Legal) de Cascavel, recolheu o corpo para posterior liberação aos familiares.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ubiratã esteve no local e registrou a ocorrência.