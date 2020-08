Iniciado recape asfáltico na Avenida João Medeiros

O trecho da Avenida João Medeiros, do Trevo Norte até a rotatória da Rua Ipê Amarelo no Parque Ipês, está recebendo recape asfáltico. A primeira parte das obras de recuperação e recapeamento até o cruzamento com a Rua Laerte Teixeira já foram concluídos. Anteriormente já havia sido feito 638 metros de galerias pluviais que não tinham nessa avenida. Também será feita a sinalização horizontal e pintura de faixas.

No total serão feitos 18.423,26 m² de recape asfáltico. Investimentos de R$ 892.159,31, sendo R$ 720.306,51 de convênio com o Governo Federal, através de emenda parlamentar do Deputado Federal Hermes “Frangão” Parcianello e R$ 171.852,80 de contrapartida do município.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco esteve no local vistoriando como ficou os trabalhos e na oportunidade agradeceu mais uma vez o deputado “Frangão” por sempre contribuir com Ubiratã.

Cabe ressaltar que no outro extremo dessa avenida recentemente foi feito urbanização com pavimentação asfáltica, caçadas ecológicas e sinalização o que transformou aquela região.