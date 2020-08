Dos 45 infectados, 43 já estão totalmente recuperados do Coronavírus em Ubiratã

A Secretaria de Saúde informou que nesta terça-feira (04), tivemos mais quatro pessoas totalmente recuperadas do Coronavírus, chegando a um total de 43 pessoas.

No momento tem apenas duas pessoas contaminadas que se mantém em acompanhamento.

Buscando manter a situação normalizada no município, reforçamos a importância do isolamento social principalmente em pessoas acima de 60 anos com comorbidade. Também alertamos que pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus, bem como manter o controle e monitoramento da doença. Só saiam de casa se tiver extrema necessidade.

Evitem qualquer tipo de aglomeração.E mesmo em ambiente familiar mantenham distanciamento, usem máscara e higienize as mãos com frequência.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.