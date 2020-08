Governo abre mais leitos de UTI em Campo Mourão e Toledo

O Governo do Estado ampliou a estrutura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto exclusiva para pacientes com Covid-19 em Campo Mourão e em Toledo.

Na Santa Casa de Campo Mourão foram inauguradas mais sete unidades para adultos. O hospital tem agora 16 leitos de UTI Adulto e 25 de enfermaria. A ampliação reforça o atendimento na macrorregião Noroeste da Secretaria da Saúde, somando 139 leitos de UTI Adulto.

“Constantemente a Secretaria da Saúde oferta novos leitos para viabilizar um atendimento mais próximo à população e a reduzir a taxa de ocupação nos hospitais”, disse o secretário Beto Preto. “Sempre seguindo a lógica da regionalização e colocando à disposição a estrutura hospitalar para atender os paranaenses”, afirmou.

Desde o início do plano de atendimento exclusivo à Covid-19 no Paraná, em 26 de março, o Estado já ofertou 1.074 leitos de UTI Adulto e 1.549 enfermarias, além de 49 leitos de UTI Pediátrica e 70 leitos clínicos também pediátricos.

“A estratégia de ampliação de leitos é uma determinação do governador Ratinho Junior e temos trabalhado neste sentido visando principalmente às regiões com maior procura por internamentos”, acrescentou Beto Preto.

TOLEDO

A Regulação de Leitos da Secretaria da Saúde também confirmou na sexta-feira (31), mais oito leitos de UTI Adulto em Toledo, Oeste do Paraná. As novas unidades foram inauguradas na Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (HOESP) no sábado (01.08) e fazem parte do reforço no atendimento de pacientes com coronavírus na região.

“Estes leitos estão no plano de ampliação da rede hospitalar do Estado para expandir o atendimento exclusivo aos infectados pela Covid-19”, afirmou o secretário Beto Preto. O hospital também recebeu oito monitores e oito ventiladores que possibilitaram esta ampliação. O valor do investimento é de mais de R$ 476 mil.

MACRORREGIÃO OESTE – Toledo é um dos dez municípios da Macrorregião Oeste que possui leitos exclusivos para atendimento a casos confirmados ou suspeitos de coronavírus.

A região conta com 151 leitos de UTI Adulto, duas UTI Pediátrica, 184 enfermarias e seis leitos clínicos pediátricos. A taxa de ocupação na Macrorregião nesta segunda-feira (3) é de 60% para leitos adultos e 43% pediátricos.