Homem é detido por furto de milho em propriedade rural

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Militar, por volta das 20h dessa segunda-feira (03), acusado de furtar milho em uma propriedade rural localizada na estrada Campo Bandeira em Campo Mourão.

A PM foi acionada pelo dono da propriedade, após ele constatar que havia um veículo e pessoas realizando o furto de milho em sua lavoura. No local os policiais localizaram o suspeito ao lado de uma Fiat/Fiorino, já carregada de milho.

A esposa do suspeito conseguiu fugir com a chegada da PM. O veículo foi encaminhado, juntamente com o acusado, até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

