Homem é encontrado morto em represa em Campina da Lagoa

Um homem identificado como Rone Correa Lima, 32 anos foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (03), em uma represa, no sítio Santo Antonio na estrada para Herveira, área rural do município de Campina da Lagoa.

O corpo foi encontrado por um morador local, que acionou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionado e fez o resgate do cadáver.

Os bombeiros constataram que o corpo não apresentava nenhum sinal de violência. A equipe policial foi informada por uma testemunha que a vítima havia saído do local de trabalho, na mesma propriedade rural para buscar água para a equipe de serviço.

Como o trabalhador não retornava, a testemunha declarou que foi atrás do rapaz e não o encontrou na casa. Ao continuar comas buscas, encontrou a vítima já submersa na represa.

O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão para exame de autópsia, que vai esclarecer a causa da morte.

Fonte: Tá sabendo