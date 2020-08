Novo decreto em Goioerê autoriza a volta de futebol e funcionamento de salões de festas

Novo decreto baixado pelo prefeito Pedro Coelho de Goioerê nesta segunda-feira (03), autoriza a realização de eventos esportivos e clubes e associações particulares, com o cumprimento de regras que vão desde a aferição de temperatura, uso de álcool em gel, ausência de torcida e sem a realização de confraternização e churrascos.

Também está autorizado o funcionamento de salão de eventos, com 50% da capacidade, para locais com capacidade para até 200 pessoas. Em locais maiores, o limite será de 100 pessoas.

A partir de agora os bares podem funcionar até às 21h30min e as lanchonetes e restaurantes até às 23 horas, sendo que as entregas em domicílio podem ser realizadas até a zero hora.

Conforme o prefeito Pedro Coelho, as medidas de abertura foram tomadas devido à redução dos casos de Coronavírus em Goioerê e novas medidas de enfrentamento poderão ser adotadas se houver piora no quadro.

Fonte: TelecoNews