Osmar Gonçalves da Luz assume a presidência do Rotary Club de Ubiratã

Com o lema “O Rotary abre oportunidades” assumiu a presidência na gestão 2020/2021 do Rotary Club de Ubiratã, Osmar Gonçalves da Luz. A reunião de posse da nova diretoria foi transmitida pela internet na noite de segunda-feira, 03.

David Selis Arantes presidente na gestão 2019/2020 empossa o novo presidente Ormar Gonçalves da Luz

“É com bastante orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que assumo a presidência do Rotary Club de Ubiratã. Desafio esse que só aceitei por ter a plena convicção de que não estarei sozinho. Contarei com o apoio dos demais companheiros que dividirão comigo esta jornada. Aos conselheiros empossados, dou minhas boas vindas e meus agradecimentos pela disposição em colaborar com o Rotary. Estou confiante de que a gestão, que por ora se inicia, será pautada pela busca incansável de fazermos o mundo um lugar melhor. Como rotarianos, somos muito abençoados por assumir papéis de liderança neste momento maravilho. Tudo o que fazemos abre outra oportunidade para alguém, em algum lugar.” discursou o novo presidente Osmar da Luz.

Conheça a nova diretoria:

Vice presidente e diretor projetos humanitarios: David Selis Arantes

Secretária: Elenise Schurmann da Luz

Tesoureira: Leila Cristina Ribeiro Rocha

2º Tesoureiro: Eliseo do Carmo Pereto

Administração do clube: André Ribeiro Viana

Diretor de protocolo: Luiz Albino Rohr

Fundação rotária: Carlos Alberto Rocha

Diretor de imagem pública: José Antônio Torres

Diretor do quadro associativo: Geovane Melnechem de Mattos

Intercâmbio e novas gerações: François Barbosa Diniz Júnior