Policia procura por pistas de casal desaparecido em Goioerê; filho de dois meses foi encontrado abandonado e o carro carbonizado

O caso do bebê de dois meses que foi encontrado abandonado na frente de uma residência na Rua do Contorno Norte, na divisa do Jardim Curitiba com a Vila Candeias, por volta das 21h30min desta segunda – feira (03), deu inicio ao grande mistério envolvendo o casal Kawane Cleve e Rubens Biguetti Junior que estão desaparecidos.

As buscas começaram depois que o bebê do casal foi encontrado em uma calçada enrolado em uma coberta de cor verde,no Jardim Curitiba e reconhecido posteriormente pela avó da criança que estava sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Na manhã desta terça – feira (04), um veículo Honda Civic, que supostamente pertence a Rubens, foi encontrado totalmente incendiado em uma estrada rural em Moreira Sales.

No veículo não há pistas sobre os supostos proprietários do veículo, e nem do motivo pelo qual ele foi incendiado. Policiais civis e militares fizeram levantamento do local e trabalham na investigação do caso.

O delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires, salienta que as investigações buscam descobrir o paradeiro do casal e o que levou a criança a ser abandonada.



Nas redes sociais há uma mobilização para que o casal seja encontrado.

Uma postagem feita pela mãe de Kawane no Facebook já teve mais de 800 compartilhamentos até às 12 horas.

Informações: (44) 3522-1137/ (44) 9860-2000.

Com informações do Goionews