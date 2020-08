Buscas por casal desaparecido envolve mais de uma dezena de policiais

Desde o início da manhã desta quarta-feira, 05, mais de uma dezena de policiais participam das buscas do casal Kawane Cleve, 23, e Rubens Biguetti Junior, 29. As buscas se concentram na zona rural de Moreira Sales aonde o carro do casal foi encontrado incendiado.

As buscas contra com participação de peritos, policias militares e cíveis inclusive com o canil para tentar localizar possíveis corpos.

O casal desapareceu na noite de segunda-feira, 3, quando supostamente foram sequestrados e as pessoas que os levaram deixaram o bebê do casal, um menino de dois meses, abandonado na frente de uma residência no Jardim Curitiba. Na manhã de terça-feira, o carro do casal foi encontrado queimado, em uma plantação de cana em Moreira Sales.

TUDO É POSSÍVEL

.

O delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires, disse em entrevista que não há uma linha de investigação e que neste momento todas as possibilidades devem ser levadas em conta, das otimistas às pessimistas, mas que a esperança é a de encontrar o casal com vida.



Hélio Pires que não houve movimento na conta bancária de Kawane e que a residência do casal estava intacta, o que denota que eles foram abordados na rua.



Conforme o delegado, as buscas estão concentradas na zona rural de Moreira Sales, nas imediações de onde o carro foi encontrado queimado, e também nas plantações de eucalipto existentes às margens das rodovias PR-180 e da PR-486, seguindo em direção a Mariluz.

.

REPERCUSSÃO

.

O caso teve grande repercussão, não apenas em Goioerê, onde o assunto domina as redes sociais, mas também em todo o Paraná, sendo assunto em jornais e programas de televisão. O desaparecimento dos pais e o abandono da criança chegou a ser destaque, por várias horas, no portal da Globo em nível nacional.

Fonte: Goionews