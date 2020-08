Com queda na ocupação de leitos Cascavel tem melhor cenário dos últimos 150 dias

A queda na taxa de ocupação de leitos exclusivos para a Covid-19 é consequência principalmente da redução na velocidade de casos confirmados do novo coronavírus.



No último relatório da Secretaria de Saúde de Cascavel, apresentado na tarde desta terça-feira (05), a lotação dos leitos de UTI para atender só pacientes com Covid chegou a 58,6%.



A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está em 23,7%. Segundo o secretário municipal de saúde é o melhor cenário dos últimos 150 dias.



Tem outros fatores que contribuíram para a redução dessa taxa de ocupação de leitos para Covid-19.



A instalação de mais leitos em Cascavel. No início da Pandemia eram 10 leitos de UTI e 27 de enfermaria no Hospital Universitário. Hoje a cidade tem a disposição 46 leitos UTI Covid e 59 de enfermaria.



No Hospital de Retaguarda o dia começou com oito pacientes internados na UTI Covid, dos 14 leitos existentes, e três na enfermaria, que conta com 28 leitos. São dados que trazem um pouco de tranquilidade para os profissionais de saúde.



O Secretário também comenta que a preocupação ainda existe apesar dos bons resultados das últimas semanas. Por enquanto a quantidade de medicamentos para tratamento de pacientes está sob controle, mas isso não significa que não existe mais risco de faltar insumos.



O próprio Hospital de Retaguarda ja teve que emprestar remédios do Hospital Universitário no mês passado.

JC1