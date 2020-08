Gato detido por tráfico de drogas escapa da prisão durante o almoço

Um gato escapou da prisão no Sri Lanka depois de ser detido por tráfico de drogas. O animal foi encontrado com duas gramas de heroína, dois chips de celular e um cartão de memória em um saco plástico amarrado à coleira, segundo o Daily Beast, citando jornais locais.

Os policiais prenderam o animal na esperança de que fossem levados até os traficantes de drogas, mas o gato saiu da sala de espera e escapou da prisão por uma cerca quando os guardas da prisão vieram alimentá-lo. A polícia acredita que o felino foi treinado pelos mesmos traficantes envolvidos em um caso recente de uma águia que foi encontrada transportando drogas em um subúrbio da capital do Sri Lanka, Colombo.

A fuga do gato detido por tráfico de drogas foi motivo de piada nas redes sociais. Os usuários do Twitter fizeram algumas montagens colocando um gato em pôsteres de séries de TV, como Narcos e Prison Break. “Não se sinta mais seguro com criminosos temidos como esses vagando livremente …”, brincou um internauta. As autoridades dizem que não estão à procura do gato foragido.

Fonte: https://www.msn.com/