Casa é consumida pelo fogo em Juranda

No início da noite desta quarta-feira (05), uma residência foi completamente consumida pelas chamas no Distrito de Rio Verde em Juranda.

Segundo as informações de populares do distrito, o casal teria saído de casa e ido até a cidade de Juranda fazer compras e quando retornou encontrou a casa sendo consumida pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros comunitários de Ubiratã foi acionado e estiveram no local, mas infelizmente a casa já havia sido consumida pelas chamas. Ainda segundo as informações dos brigadistas ninguém ficou ferido.

O casal que residiam na casa perderam tudo, ficaram apenas com as roupas dos corpos e com a pequena compra que fizeram na cidade de Juranda.

Mas desde já pedimos a ajuda de todos na região que puderem e quiserem colaborar entrar em conta com o Corpo de Bombeiros Comunitário de Ubiratã através do telefone 199.

Com informações do Portal O Vale