Ciclista morre após colisão com veículo em Mamborê

Um homem identificado como Nelson Gonçalves dos Santos, 54 anos de idade, entrou em óbito, após ser atropelado por um veículo Kadet, conduzido por R.M.A.G. de 18 anos de idade, no inicio da manhã desta quinta – feira (06). O acidente foi registrado na Rua Vereador Sidney Barth entre a Avenida São José fat e Rua Vereador Lazaro Correia na cidade de Mamborê.



Segundo informações após o fato o condutor do veículo se deslocou rapidamente até o Centro de Saúde, que fica a cerca de 100 metros do local para pedir socorro, no intuito de prestar os primeiros socorros e salvar a vida da vítima que se encontrava caido próximo ao meio fio.

Equipes da Secretaria de Saúde compareceram no local para atender a vítima, e conduziram o mesmo até o Centro de Saúde, onde foram realizados os procedimentos para salvar o mesmo, mas a vitima não resistiu e entrou em óbito.





O condutor do veículo se apresentou a Delegacia da Polícia Civil de Mamborê, onde prestou depoimento sobre o ocorrido. O veículo também foi conduzido pela equipe policial até a Delegacia, segundo informações da policia o condutor não possuía a carteira de habilitação.



A vítima Nelson Gonçalves dos Santos, era morador da cidade de Campo Mourão e estava realizando um serviço na cidade de Mamborê.

Fonte: Cidade Destaque