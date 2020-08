Esposa esfaqueia marido após desentendimento em Campina da Lagoa

A Polícia Militar foi acionada por voltas das 20:00 Hrs, a comparecer ao Hospital Municipal de Campina da Lagoa, onde um jovem de 18 anos havia dado entrada com um ferimento ocasionado por arma branca, na região do abdômen.

No local os policiais levantaram a informação de que a própria esposa o teria esfaqueado. Com base nas informações, os policiais foram até a residência do casal onde em contato com esposa da vítima a qual informou que estava na casa da sogra e, após ter sido agredida e jogada no chão pelo marido, teria pego uma faca de cozinha (serra) e desferido um golpe contra o mesmo.

Segundo a mulher, a discussão se iniciou após uma suposta traição do marido. Depois do acontecimento a ambulância foi chamada ao local para prestar socorro.

Devido à gravidade do ferimento o rapaz foi transferido para Campo Mourão.

Diante da situação, a mulher foi encaminhada até a delegacia de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as devidas providências.

Fonte: Polícia Militar de Campina da Lagoa