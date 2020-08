Placas indicativas foram instaladas em locais estratégicos para identificar pontos turísticos rurais

Recentemente o município de Ubiratã recebeu placas indicativas que já foram instaladas em locais estratégicos para identificar pontos turísticos. Essa semana, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Hideraldo Magron, percorreu algum desses locais e na oportunidade conversou com representantes de estabelecimentos que contemplam o turismo rural em Ubiratã.

A instalação dessas placas indicativas foi resultado do projeto “Desenvolvimento do Turismo Rural no Oeste do Paraná” coordenado pela UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná e realizado em conjunto com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico dos municípios de Cascavel, Ubiratã e Guaraniaçu e pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Oeste do Paraná, ADETUR – Riquezas do Oeste, e tem como objetivo ajudar o desenvolvimento regional.

Em Ubiratã foram contemplados os seguintes pontos de atração turística, com foco no meio rural: Pesqueiro do Arcanjo; Piscicultura Magni; Folia de Reis – Curva da Onça; Horticultura J.M.; Feira do Produtor Rural; Agroindústrias Dalla Corte, Delícias do Campo, Produtos Jaboticabal e Sabores do Sítio; Recanto Olaria; Chácara N. S. Aparecida; Ranchos Cantin e Madeira Velha.

A finalidade do projeto é o desenvolvimento de uma metodologia que possa ser replicada em outros locais que tenham interesse em aderir à iniciativa e prevê visitas às propriedades, o inventariamento das mesmas, o georreferenciamento, a proposta de rotas de acesso com implementação de um QR-Code próprio para cada propriedade e a criação de um site específico para o turismo rural da região para divulgar as atividades regionais para os turistas interessados nesse tipo de atividade.

Os pontos ganharão maior visibilidade com a sinalização através de placas indicativas para estradas e rodovias da região e também com a criação de um site/aplicativo que facilita o acesso dos visitantes àqueles lugares. Essa parceria prevê informações para que os municípios possam auxiliar no investimento em sinalização, conhecer e melhorar o acesso a esses locais.

O prefeito Baco destaca a importância do projeto. “É uma forma de valorizar as diversas atrações turísticas que nossa cidade oferece aos visitantes, principalmente no campo, onde nossas agroindústrias e feiras, são pontos para encontros e lazer. Nossa cultura rural oferecem muitos atrativos diferenciados e todos são convidados a conhecer”, comenta o gestor.