Policia Civil prende homem que matou, assou e comeu cachorro no Paraná

A Polícia Civil prendeu o homem que matou, assou e comeu um cachorro, no Bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Ele foi localizado na noite de quinta-feira (6), no mesmo bairro. O homem tentou subornar os policiais civis e foi autuado em flagrante por maus-tratos e corrupção.

A prisão foi coordenada pelo Delegado de Polícia Civil, Matheus Laiola. Crime de maus-tratos tem pena prevista de detenção, de três meses a um ano, e multa.

A Polícia Civil teve conhecimento do caso após receber denúncia. Na residência do homem, os policiais encontraram muita sujeira, sangue e um cachorro assado dentro do forno. Além disso, parte da gordura tirada do cachorro estava jogada na cozinha e também no tanque da lavanderia.

Imagens de monitoramento flagraram o momento em que o animal, já sem vida, é carregado pelo homem por diversas ruas de Curitiba. A crueldade chocou os vizinhos e moradores da capital do estado.