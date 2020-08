Ubiratã bate recorde na produção agropecuária

A Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, através do Departamento de Economia Rural – DERAL divulgou os resultados preliminares do levantamento da produção rural paranaense 2019, por município, onde Ubiratã obteve um crescimento de 7,5% em relação aos números de 2018.

Foram R$ 698.960.054,09 de riquezas geradas a partir da produção primária agropecuária em 2019, contra R$ 528 milhões em 2018.

Essa produção agropecuária classifica o município de Ubiratã em 1º lugar entre os municípios da Região de Campo Mourão e também ultrapassando a produção de outros municípios fortes na produção agropecuária como Cafelândia e Corbélia.

A avicultura é a principal responsável pela geração dessa riqueza, com R$ 276.747.096,47, sendo seguida pela produção de milho (R$ 208.100.392,80) e soja (R$ 168.843.746,89).

“Nossas riquezas são geradas por todos os trabalhadores, porém é no meio rural onde se encontra o nosso maior propulsionador do desenvolvimento local: soja, milho, frango, leite, trigo, hortifrútis e outros produtos do campo se transformam em riquezas e todos os ubiratanenses são beneficiados”, comemora o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco.