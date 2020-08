Estado vai contratar profissionais e estudantes da área de saúde

O Estado está com 250 vagas para profissionais e estudantes da área da saúde para atuarem em atividades de combate e prevenção ao coronavírus. As inscrições devem ser feitas de acordo com a universidade responsável pelo município de atuação.

O investimento é resultado da parceria entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti); a Secretaria de Estado da Saúde, Fundação Araucária e da Itaipu Binacional.

Desde o mês de março, início da pandemia no Brasil, o Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Novo Coronavírus já investiu R$ 14,5 milhões.

As atividades envolvem professores e estudantes dos cursos da área da saúde das Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP), da Estadual do Paraná (Unespar) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR), além de profissionais recém-formados de diversas áreas.

“A contratação dos profissionais é fundamental para que o Estado do Paraná possa enfrentar essa realidade com profissionalismo, seriedade e proteção a qualidade de vida e ao bem-estar da população”, destacou o superintendente da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

ÁREAS – O edital contempla vagas para médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, biólogos, biomédicos, bioquímicos, educadores físicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos veterinários, nutricionistas, dentistas e técnicos em radiologia.

ATUAÇÃO – Os bolsistas atuarão na plataforma de Telemedicina, nas divisas rodoviárias do Estado do Paraná, na Ceasa-Curitiba, nas Regionais de Saúde, no Laboratório Central do Estado (Lacen), no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e em unidades do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen).

Mais informações sobre o edital, acesse: www.fappr.pr.gov.br

INSCRIÇÕES – Os candidatos devem se inscrever de acordo com o município escolhido.

Para as cidades de Alvorada do Sul, Apucarana, Campo Mourão, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Curitiba e Região Metropolitana, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Londrina, Paranaguá, Paranavaí, Porecatu e Rolândia as inscrições devem ser feitas no link: setipr.net.br/convid19

Nos municípios de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo, Pato Branco e Guaíra o link para inscrições é o: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAaE4ge76iqIGbWZZ4XpUNY1kulmSWW6Qp4odnASiToWWkUQ/viewform

Para se inscrever nas cidades de Cantagalo, Foz do Jordão, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Reserva do Iguaçu, Virmond e Guarapuava os candidatos devem acessar: https://evento.unicentro.br/site/covidguarapuava/2020/3

Nas cidades de Santo Inácio e Umuarama o link é o: http://www.dex.uem.br/

Em Abatiá, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Santa Cecília do Pavão, Bandeirantes, Santo Antônio do Paraíso, São Sebastião da Amoreira, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Ribeirão Claro, Carlópolis e Jacarezinho os candidatos devem acessar: https://uenp.edu.br/doc-proec/proec-editais/editais-covid-19/16569-proec-edital-034-2020-inscricao-bolsista-covid-uenp/file

Já nas cidades de Ponta Grossa e Telêmaco Borba o link para inscrições é o https://www2.uepg.br/proex/editais/#page-content

As informações são da Agência de Notícias do Paraná.