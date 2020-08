A autoestima tem o poder de interferir na escolha dos parceiros amorosos?

Dra. Isabel realizou um estudo para identificar se a autoestima de uma pessoa interfere na escolha de seus parceiros amorosos. A maior parte da amostra estudada por ela foi de pessoas com baixa autoestima, isto é, pessoas apresentavam uma visão mais negativa de si mesmo.

A autoestima é um processo que leva em consideração valores e padrões que interiorizamos a partir do que os outros pensam. Ou seja, se o outro se sentir digno de valor e valorizar-se, o indivíduo tenderá a valorizar-se a si também. Além disso, a construção da autoestima se inicia na infância.

O estudo, entre outros resultados, apontou que pessoas com uma autoestima mais fragilizada necessitam de um parceiro que as valorize, as faça sentir dignas de valor e orgulhosos de suas qualidades e talentos. Pelo fato de esses indivíduos revelarem que o outro é extremamente importante na construção de uma imagem mais segura de si, ao encontrarem um parceiro, esse ocupará um lugar crucial em sua vida.

A partir dessas informações eu te pergunto: Como costumam ser seus relacionamentos? Saudáveis ou você exige extrema atenção do outro?

Parece egoísta o que vou dizer, mas a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Isso porque, só a partir do momento que você aprende a cuidar de si, saberá cuidar do outro. Além disso, apenas quando você aprender a amar si próprio, saberá amar ao outro de maneira equilibrada e saudável.

