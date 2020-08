Desaparecimento de casal de Goioerê completa uma semana e sem novidades

Uma semana de desaparecimento do casal e Kawany Cleve de 23 anos e Rubens Biguett de 29 e ainda não há nenhuma pista concreta que possa desvendar o caso.

As equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estão na mata desde as primeiras horas desta segunda-feira (10) à procura de vestígios que levem até os dois. A buscas se concentram em Goioerê, Moreira Sales e Mariluz.

O delegado Hélio Nunes é o responsável pela investigação e os detalhes seguem em segredo, no entanto há indícios de que o desaparecimento possa estar ligado à vingança, já que familiares relataram que o casal tinha comentado sobre possíveis ameaças.

O caso tem vários motivos que chamam a atenção, por exemplo, o abandono do bebê de quatro meses e filho do casal, na frente de uma casa na noite de segunda-feira (3), o dia do desaparecimento. Outro fato que chama a atenção é o arrombamento do imóvel onde o casal vivia na madrugada de quarta-feira (5). A casa foi encontrada revirada, mas a família não soube informar se os criminosos levaram algo.

A mãe de Kawany ofereceu R$5 mil por informações sobre o casal.

A Polícia Civil ressalta que qualquer informação é imprescindível e deve ser repassada pelo 190 e 197 de forma anônima e gratuita.