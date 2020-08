Homem mantém filha de 3 anos em cárcere privado e é morto no Dia dos Pais

Luiz Carlos Lopes da Silva de 32 anos de idade, morador do Bairro Quebra Molas, em Barbosa Ferraz, na região de Campo Mourão, foi morto pela polícia após manter a filha em cárcere privado em uma plantação de milho e tentar matá-la. O caso aconteceu na tarde deste domingo (09).



Conforme informações da “Coluna do Rato”, o homem teria mantido a filha, uma criança de três anos, sob cárcere e de posse de uma faca em um primeiro momento e depois de um pedaço de vidro, sempre fazendo ameaças.



Policiais militares de Barbosa Ferraz e da região, inclusive de Campo Mourão, foram acionados para tentar negociar com o acusado e tentar libertar a criança e controlar a situação. Equipes de emergência em saúde, como SAMU, também foram acionados para ficar de prontidão no local.



Toda situação começou ainda pela manhã de domingo (9), durante um desentendimento familiar, ficando mais tenso por volta das 15h30min, se encerrando por volta das 19h, com quase 4 horas de tentativas da equipe em resolver a situação sem que acontecesse o pior desfecho possível.



O pai da criança conseguiu pegar a filha e saiu do local, no bairro, antes que a polícia o cercasse e se evadiu para a região do bairro São Judas, entrando em uma plantação de milho, cerca de 2km da cidade, onde teria se agarrado ao pescoço da criança e segundo informações, falava o tempo todo que iria matar a filha.



Após horas de negociação e tentativas de evitar um desfecho trágico, o homem teria tentado de fato contra a vida da filha e foi neutralizado com um disparo na cabeça, o que impossibilitou que a criança fosse ferida.



A criança foi resgatada pelo Polícia Militar, com escoriações nos pés, segundo informações dos socorristas por ter sido arrastada pelo meio do milharal e estava bastante abalada quando foi resgatada pelas equipes. Entregue para uma ambulância do município, a menina foi levada para o hospital municipal.



A equipe do SAMU foi acionada para socorrer o pai da criança, mas ele não resistiu e a morte foi confirmada no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Fonte: Coluna do Rato por Bemdito