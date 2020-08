Ubiratã oferece atendimento online para quem quer largar o vício do cigarro

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza atendimento aos fumantes que tem intenção de largar o vicio. Serão formados grupos para atendimentos online via WhatsApp todas as terças-feiras com duração de 30 a 45 minutos com orientações relacionadas aos mecanismos do cigarro ou fumo.

O grupo terá cerca de 8 participantes sendo que os interessados em participar passará por consulta médica online.

Quem tiver interesse em participar do grupo antitabagismo deverá enviar uma mensagem de texto via WhatsApp para o número (44) 99164-9331 dizendo “Eu quero parar de fumar”.

