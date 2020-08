Buscas por casal entram no 10º dia com uso de forças especiais; Delegado não vê lógica no desaparecimento

As buscas pelo casal Kawane Cleve, 23, e Rubens Viguetti Junior, 29, entram no 10º diz nesta quarta-feira (12), já com a participação de forças especiais.

Policiais do GOA – Grupamento de Operações Aéreas – e o Grupo Tigre estão em Goioerê desde a tarde de terça-feira e já estarão atuando hoje nas buscas pelo casal, conforme um planejamento estabelecido, com a utilização de um helicóptero.



Apesar de as buscas estarem no 10º dia, não há um local específico para elas se concentrarem, mas há algumas informações que norteiam essas buscas, como o fato de o carro das vítimas ter sido encontrado queimado em Moreira Sales e de o casal supostamente ter ido a um encontro na região do Apertado Rio Piquiri, no dia em que desapareceram.

Dessa forma, as buscas devem incluir áreas no município de Moreira Sales, margens do Rio Piquiri, em Quarto Centenário e Formosa do Oeste, além de áreas em Goioerê.

As buscas pelo casal está no décimo dia sem que se tenha um “norte” para localizar os dois ou seus corpos.

Ao comentar o trabalho que está sendo realizado, o delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires, ponderou que não há lógica no desaparecimento do casal.



“Se descartarmos a possibilidade de roubo ou sequestro, não tem razão para ocultação de cadáver” – salientou, dizendo que em caso de vingança, como está sendo trabalhado, a lógica é ao contrário, de exposição dos corpos.

Delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires

Casal Kawane Cleve, 23, e Rubens Viguetti Junior, 29