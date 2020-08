Goioerê: Homem sepultado com protocolo de Covid-19 testa negativo

Um homem de 49 anos, residente na Rua Tsutomo Tanaka, no Jardim Primavera, em Goioerê, que faleceu na manhã da última sexta-feira (07), com sintomas semelhantes aos do Coronavírus, sendo sepultado sem velório, na manhã do mesmo dia, testou negativo para Covid-19.

Como a morte não foi confirmada por Coronavírus, Goioerê continua com 11 óbitos provocados pela doença, que já matou 70 pessoas em toda a região.



Conforme informações, o homem apresentou sintomas de falta de ar e dor nas costas e faleceu em sua residência. (Foto Ilustrativa).

Fonte; Goionews